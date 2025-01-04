تطور في حالة "أمح الدولي" الصحية.. وتحديد موقفه النهائي غدًا

كتب- محمد سامي:

تصدر اسم "أمح الدولي"، أحد أبرز مشجعي النادي الأهلي، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحي، ورافق ذلك اتهام طبيب علاج طبيعي بالتسبب في تفاقم مشكلته الصحية.

في هذا الإطار، كشف محمد حسن، خال أمح الدولي، أن الحالة الصحية لـ "أمح" ستخضع غدًا لتقييم شامل من قِبل طبيب متخصص في المخ والأعصاب، وذلك لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها ومدى الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وأوضح "حسن" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن العائلة لا تستطيع توجيه اتهامات مباشرة لأي طرف بخصوص سبب الإصابة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن التقرير الطبي الذي سيصدر غدًا سيكشف بشكل كامل تفاصيل الإصابة وأسبابها المحتملة.

كانت الحالة الصحية لـ "أمح الدولي" الذي يعاني تدهورت خلال الساعات الماضية، حيث تعرض لكسر في الفقرتين 11 و12 بالعمود الفقري.

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