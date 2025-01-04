موعد إجازة عيد الميلاد 2025 للعاملين في القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إجازة عيد الميلاد للعاملين في القطاع الخاص 2025

قال مصدر بوزارة العمل، إن ذلك أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي أو الجهاز الإداري للدولة، وفق قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى مصراوي، أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر طبقًا لنص المادة (52) من قانون العمل.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل، بيانًا وكتابًا دوريًا بتحديد موعد الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص لتكون مساوية مع إجازة العاملين في القطاع الحكومي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وتستمر أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على الوطن بالخير والأمن والطمأنينة.

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