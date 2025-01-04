وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية ويلتقي بعدد من المقاتلين -فيديو

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قاعدة الإسكندرية البحرية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الميدانية للكفاءة القتالية للقوات المسلحة والوقوف على مدى الجاهزية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليها.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة، إلى عرض تقديمى تضمن إجراءات تأمين مسرح عمليات الأسطول الشمالي، كما شاهد بيانًا عمليًا لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من كفاءة قتالية عالية، أعقبه المرور على عدد من الوحدات البحرية للاطمئنان على مدى جاهزيتها.

وناقش وزير الدفاع، عددًا من الأطقم التخصصية في أسلوب تنفيذهم لمهامهم واتقانهم للمنظومات القتالية الحديثة التي زودت بها القوات البحرية.

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، بعدد من رجال القوات البحرية، حيث بدأ اللقاء بكلمة الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، أكد خلالها، أن رجال القوات البحرية ماضون بكل قوة وحزم في حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والتصدي لكل التهديدات البحرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بجهود رجال القوات البحرية في حماية حدود الدولة وسواحلها، كما هنأهم بحلول العام الميلادي المجيد وشهر رجب المحرم.

وأكد الرئيس، أن مصر ستظل بقيمها وثوابتها وبنسيجها الوطني المترابط نموذجًا فريدًا لكل الشعوب ورمزًا للتماسك والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

واستعرض الفريق أول عبد المجيد صقر، خلال كلمته، الأحداث الجارية في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة وانعكاساتها على أمن مصر القومي، مشيرًا إلى أن قدرة وكفاءة القوات المسلحة ستظل الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة في مواجهة التهديدات المحيطة، وأن رجال القوات المسلحة يمتلكون عقيدة راسخة وعزيمة وإصرار على الوفاء بالمهام الوطنية التي يحملون أمانتها في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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