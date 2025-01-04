ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد

كتب- نشأت علي:

حدد قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، الاختصاصات الكاملة للجنة العليا للمسئولية الطبية.

ونصت المادة العاشرة من مشروع القانون، على عدة اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية، جاءت على النحو التالي:

1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال للنقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصها.

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