نائب بالشيوخ: الشائعات من أخطر التحديات التي تواجه استقرار الدول

كتب- نشأت علي:

حذر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، من كثرة الشائعات التي تهدد الأمن القومي وتستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والدولة.

وشدد "المنزلاوي"، في بيان السبت، على أن مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التشكيك في الدولة.

وأكد أن الشائعات من أخطر التحديات التي تواجه استقرار الدول ويمتد تأثيرها ليشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل مواجهتها ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه التحية للشعب المصري على وعيه الكبير ودوره البطولي في مواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وقال المهندس محمد المنزلاوي، إن أكبر دليل على ذلك ثقة المصريين بجميع الانتماءات والتوجهات السياسية والشعبية والحزبية في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: المصريون كانوا وسيظلون يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة لدعم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.

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