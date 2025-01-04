زيادة إجازات الأمومة في تعديلات قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثامن عشر، الذي انعقد في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين.

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون العمل تعديل المادة 94، حيث تم إدخال نص جديد يهدف إلى دعم المرأة العاملة في المنشآت التي تستخدم عددًا محددًا من العمال.

نص المادة 94 في قانون العمل

نصت المادة الجديدة على أن: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

التغيير الرئيسي في المادة 94

ركزت اللجنة المعنية بالتعديلات على تخفيض الحد الأدنى لعدد العاملين في المنشآت التي يحق فيها للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية طفلها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من القانون.

مقارنة بين نص المادة قبل وبعد التعديل

جاء في النص القديم، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

بينما جاء النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

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