الأرصاد: منخفض جوي وأمطار على هذه المناطق مساء اليوم

منخفض جوي وأمطار على هذه المناطق مساء اليوم

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، مائلة للدفء على شمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة، إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية غير المؤثرة على شمال البلاد كبداية لدخول منخفض جوي يبدأ تأثيره مساءً على مطروح والسلوم بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

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