الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار ورياح لمدة 3 أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ الأحد يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام.

وأضافت منار غانم، أن هذه الموجة تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وتكون أقل حدة على المناطق الداخلية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: يوجد نشاط ملحوظ لحركة الرياح بداية من الغد يؤدي إلى مزيد من الإحساس بالبرودة.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وضرورة الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب نشاط حركة الرياح.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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