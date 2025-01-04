320 درهم سنويًا.. أول تعليق من العمل على التأمين الصحي للعمالة في الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

ثَمَّن محمد جبران، وزير العمل، الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي تمثلت في تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة، وذلك للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

وبيّن "جبران"، بحسب بيان العمل، السبت، أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، حيث بدأ العمل بها في الأول من يناير الجاري، موضحًا أن هذه الخطوة تشمل العمالة المصرية أيضًا، ويجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، على أن تكون شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد الإقامة من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

إجراءات تضمن بيئة عمل آمنة وصحية

أضاف وزير العمل، أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الإمارات على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين في سوق العمل، حيث تندرج ضمن رؤية شاملة لتوسيع منظومة الحماية المتكاملة، حيث تشمل هذه المنظومة نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية وتحقيق جودة حياة أفضل للعمال.

مزايا باقة التأمين الصحي للعمالة

في نفس السياق، أفادت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بأنها تلقت تقريرًا من المستشارة منال عبد العزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، يشير إلى أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية التي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة.

وأكدت "عبد العزيز"، أن الإمارات قد حددت 6 مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، التي تشمل:

- سعر تنافسي للباقة إذ يبلغ 320 درهمًا في السنة.

- مدة الوثيقة سنتين مع إمكانية استرجاع قيمتها في حال إلغاء الإقامة.

- تغطية الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا دون فترة انتظار.

- تغطية شبكة تأمينية تشمل 7 مستشفيات و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية.

- إمكانية استفادة المعالين من أفراد الأسرة من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج.

- خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت.

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