تفاصيل الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

كتب- محمد نصار:

ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهي اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناءً على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمية الهدف الرئيسي للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه في أي وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا دورها المهم في منع التضارب بين الجهات في الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات، وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط في ذلك الشأن.

كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء، وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من إصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التي انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التي مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التي ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

واستعرض المكتب الاستشاري والمعني بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضًا مختصرًا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التي تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التي تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (التنمية المحلية، التجارة، الإسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون الدولي، الخارجية، النقل، الموارد المائية والري، الطيران)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شئون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومكتب الالتزام البيئي -اتحاد الصناعات المصرية-، والشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، في نطاق اختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة صباحا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتعزيز كفاءة منظومة التوليد وخفض استخدام الوقود

شيخ الأزهر يوجه بالتكفل بسيدة تحمل ابنها للكلية ذهابًا وعودة

نائب وزير الصحة يتابع جودة الخدمات المقدمة بمركزي طب أسرة المعصرة والدويقة