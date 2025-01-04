عمرو أديب يعلق على تفتيش طائرة إيرانية في لبنان

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على تفتيش دقيق لطائرة إيرانية في بيروت في دولة لبنان، وذلك بعد أن قرر ضابط لبناني في مطار رفيق الحريري الدولي، تفتيش الطائرة الإيرانية، قائلا :"دي من علامات الساعة تبقي".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر كان غير ممكن أن يحدث في لبنان منذ شهرين، والتفتيش يكون بهذه الطريقة الدقيقة، مشيرا إلى أن ما حدث شيء جديد في لبنان.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن ما حدث أمر طبيعي مثل أي مطار في العالم، بإذن الله هترجع لبنان، والمسؤولية اليوم على الشعب اللبناني ويجب عليهم اختيار رئيسهم ويرجعوا بلادهم إلى سويسرا الشرق مرة آخرى، "وكفايا تقسيم في المتقسم بقي".

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