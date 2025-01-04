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استشاري أسري: الندية تفسد الحياة الزوجية وتفقد المرأة أنوثتها

02:00 ص السبت 04 يناير 2025

خلافات زوجية

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كتب- حسن مرسي:

قال محمود صابر، المحامي والمتخصص بالشأن الأسري، إن المرأة تظل امرأة بطبيعتها، مهما تغيرت الظروف أو تعقدت الأمور، ولكن عندما تدخل المرأة في شجار مع الرجل وتتخذ موقف الند بالند، وتتحول العلاقة إلى تبادل الكلمات والتحديات، فإنها تفقد جزءًا من طبيعتها الأنثوية.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عندما تبدأ المرأة بمجاراة الرجل في التحدي، مثل أن تقول: "أنا فعلت وأنت فعلت"، أو "أنا أنجزت وأنت لم تفعل"، فإن الحوار يتحول إلى مواجهة تزيد الأمور تعقيدًا بدلًا من حلها هذا النوع من التفاعل يخرج العلاقة عن سياقها الطبيعي، حيث من المفترض أن تكون المرأة مصدرًا للهدوء والدعم، والرجل شريكًا متوازنًا ومتفهمًا.

تابع: الحل يكمن في الحوار الهادئ والتفاهم المشترك، بعيدًا عن التحدي أو التصعيد فالتعامل بروح الفريق والبحث عن حلول تعزز العلاقة، بدلاً من تعقيدها، هو السبيل للحفاظ على التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة.

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الندية تفسد الحياة الزوجية تدخل المرأة في شجار مع الرجل محمود صابر ببرنامج خط أحمر الخلافات الزوجية محمود صابر المحامي الندية تفقد المرأة أنوثتها
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