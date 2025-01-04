صلاح دياب: منطقة الأهرامات لابد أن تكون مدينة فرعونية كاملة من البداية للنهاية

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال، أن مدينة العلمين عاصمة الساحل الشمالي وتفتح باب الكنوز بهذه المنطقة وتفتح عشرات الآلاف من الغرف الفندقية للعمل في السياحة طوال العام، مؤكدًا أن كل الساحل المعطل ثروة كبيرة ويجب الاستفادة منه وهي منطقة أروع ما يمكن أن يذهب لها أي سائح.

وعن استثمار مباني الوزارات في القاهرة، قال "دياب"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لابد أن تستثمر مباني الوزارات استثمار جبار ويجب تطوير مبنى وزارة الخارجية ليكون مبنى هائل وتحويله لنادي"، مؤكدًا أن منطقة الأهرامات لابد أن تكون مدينة فرعونية كاملة من البداية للنهاية، ولا يجب أن تكون متروكة للسياس والمترجميين والعاملين.

وشدد على أنه لابد أن يعيش السائح يوم كامل في الهرم والتعرف على الثقافة الفرعونية، ولابد أن يتم شرح الجانب الهندسي للأهرامات لكي يجلس السائح اليوم باكمله في الهرم، ويكون هناك عروض وحفلات مسائية لجذب عدد أكبر من السياح، مؤكدًا أنه يجب بناء فنادق وغرف فندقية في منطقة الأهرامات، ويجب أن يشرف اليونسكو على الإنشاء لعمل مباني جبارة.

ونوه بأن تحدث مع المسئولين عن هذه الفكرة بشأن أن تكون منطقة الأهرامات مدينة بأكملها وتسمى "إيجي لاند" لجذب عدد أكبر من السياح.

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