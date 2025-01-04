أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائي بـ 8 آلاف مدرسة لحماية الطلاب من

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 9 يناير.

وتوقعت أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق من غرب البلاد "السلوم- مطروح" على فترات متقطعة.

الأحد والإثنين

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

من الثلاثاء إلى الخميس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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