اليوم.. إطلاق أول تطبيق إلكتروني مهتم بالتاريخ للأطفال

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن بدء الهيئة العامة لقصور الثقافة في السادسة مساء اليوم السبت، فعاليات الصالون الثقافي للطفل المصري في دورته الثالثة، بمسرح السامر بالعجوزة، «دورة الفنان عبدالرحمن نور الدين».

ويشهد الصالون برنامجا ثريا، يستهل بإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة تحت عنوان "توت".

ويتضمن البرنامج ورشا فنية تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة منها: ورشة تصميمات فنية بمناسبة العام الجديد، كروت تهنئة بورق الكروشية، تصميم مجسمات بالكرتون والفويل، تصميمات باستخدام الكانسون الملون، ورشة زخرفة، بالإضافة إلى ورشة، بمشاركة الفنان محسن عبدالحفيظ.

كما يشهد الصالون عروضا فنية، يشارك بها فريق كورال أطفال بورسعيد بقيادة المايسترو محمد نصر، كما يشارك المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الباحث أحمد عبدالعليم، بعروض لفرقة بنات وبس، وفقرة الساحر المميزة.

وتختتم الفعاليات مع ندوة، بعنوان «ماذا يريد الأطفال من وزارة الثقافة» ولقاء مع نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات، بمشاركة الأطفال المبدعين، وتكريم الفنان عبدالرحمن نور الدين.

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