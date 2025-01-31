عبدالمنعم سعيد يكشف تأثير حكم ترامب لأمريكا على الشرق الأوسط

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عن مدى تأثير صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة على الشرق الأوسط خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وقال "سعيد" خلال حواره مع مصراوي ينشر لاحقا، إن تأثير صعود ترامب للحكم سيء للغاية على العالم بأكمله، وذلك كونه يتمتع بصفات قادة أمريكا القدامى اللذين حكموا الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى.

وتابع: لكن الاختلاف يقع في أن ترامب سيعزل أمريكا عن مشكلات الشرق الأوسط لكن سيكون له وكلاء وهما "إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ترامب معجب بعمليات إسرائيل العسكرية التي نفذتها خلال الفترة الماضية ضد حزب الله اللبناني وإيران وأحداث غزة.

وأضاف "سعيد"، كما أنه يحتاج لرفع الحصيلة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سيتم من خلال وقف مشروعات الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح و الطاقة الأحفورية والطاقة الشمسية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والعودة للعمل بالبترول الصخري الذي سبق إنتاجه في ولاية ترامب السابقة وأوقفته إدارة بايدن باعتباره مكلفا ضار بالبيئة.

ولفت سعيد إلى أن ترامب سيعتمد على النفط السعودي مستشهدًا بمطالبته السعودية برفع استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

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