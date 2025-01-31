أول تعليق من "الزراعة" على افتراس أسد لحارس بحديقة حيوان الفيوم

كتب- عمرو صالح:

علق عادل عز مدير عام هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، على واقعة أسد الفيوم الذي إلتهم رأس فرد أمن داخل الحديقة مساء اليوم السبت، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنيين.

وقال "عز" في تصريحات لمصراوي، إن الواقعة حاليًا قيد التحقيقات، موضحًا أن النيابة العامة تباشر التحقيق منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم والتهام جزء من رأسه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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