عمرو أديب: ترامب بيصدر الوهم وفكرة التهديد.. كان اتشطر على بنما وكولومبيا

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتطرق كثيرًا إلى موضوع الأمن القومي خلال فترة حكمه، لكنه أشار إليه بشكل واضح مؤخرًا، معبرًا عن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، أوضح أديب أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يشهد المجتمع المصري إجماعًا حول هذا الموقف الذي يعكس التزام مصر بحقوق الفلسطينيين.

أضاف مقدم "الحكاية": "لا مصر ولا رئيسها ولا جيشها هيوافق على تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين، ضربة البداية في صالح مصر.. والآن ترامب يريد إقناعك لا إخضاعك".

وشدد أديب على أنه لن يكون هناك استقبال للفلسطينيين في سيناء، مبينًا أن مصر لن تتنازل عن ذرتها واحدة من حدودها أو حقوقها.

كما انتقد تصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المصريين قد يضغطون على الرئيس السيسي للموافقة على تهجير الفلسطينيين بسبب الخوف من الولايات المتحدة.

وأكمل أديب: "مصر قوية وكبيرة أوي، متفكرش إنك ضعيف أمام أمريكا ولكن فكر في أمريكا خايفة منك إزاي؟ وبتحسب إزاي خسارتها لمصر؟.. الحاج أبو حنان في دماغه هلاوس".

وتابع: "أقسم بالله لو كتب علينا هذا الأمر سنتصدى وإن شاء الله منتصرون، ترامب بيصدر الوهم وفكرة التهديد.. كان اتشطر على بنما أو خد أرض الدنمارك أو تعامل مع كولومبيا".

ولفت إلى أن تصريحات ترامب ساهمت في توحيد المصريين بأعلى درجة منذ 3 يوليو، مشددًا على التوازن الذي يجب أن يكون موجودًا بين ما تقدمه الولايات المتحدة لمصر وما تعطيه مصر بدورها، خاصة من خلال اتفاقية السلام مع إسرائيل.

أشار أديب بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستسقط في اليوم التالي إذا كان هناك تهديد لاتفاقية السلام مع مصر، موضحًا: "انت في إسرائيل عايز تعمل أزمة مع دولة على حدودك كتلتها 120 مليون جندي عشان فكرة جات في بال الحاج أبو حنان".

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