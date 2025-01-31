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اضطراب الملاحة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

11:05 م الجمعة 31 يناير 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية1

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.

وأشار الهيئة إلى نشاط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، محذرة من إضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

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