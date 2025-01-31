مئوية موسى صبري.. معرض الكتاب يكرّم أحد أعمدة الصحافة المصرية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

نظّمت "قاعة الصالون الثقافي"، اليوم، ندوة خاصة ضمن محور "شخصيات مصرية" للاحتفاء بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير موسى صبري، وذلك تأكيدًا على دور المعرض في تكريم رموز الأدب في إطار فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أدارت الندوة الإعلامية هبة حمزة، وشارك فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين الذين استعرضوا مسيرة صبري وإسهاماته البارزة في المشهد الصحفي المصري.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الصحفي أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن صبري تميز بتكوين شخصي فريد، كان التسامح الديني أحد أبرز سماته، إلى جانب تعاطفه الكبير مع شخصية الأب، مشيرًا إلى أن موسى صبري يعد من الأسماء البارزة في مؤسسة "أخبار اليوم" معرباً عن فخره بالجلوس على ذات المقعد الذي شغله صبري أثناء توليه رئاسة تحرير "الأخبار".

وأضاف "السعيد" أن موسى صبري، وفقًا لما ورد في مذكراته، كان يتسم بإنسانية واضحة انعكست في كتاباته، لافتًا إلى أن الأجواء السياسية التي عايشها، مثل الحرب العالمية الثانية، أسهمت في تشكيل رؤيته الوطنية.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي محمد بركات إلى تواضع موسى صبري رغم مكانته الرفيعة في عالم الصحافة، مستشهدًا بما جاء في كتابه "خمسون عامًا في قطار الصحافة"، حيث وصف نفسه بأنه إنسان أتيحت له الفرصة ليصبح صحفيًا، رغم أنه شغل مناصب رفيعة، مثل رئاسة مجلس إدارة "أخبار اليوم" ورئاسة تحرير "الأخبار" لسنوات طويلة.

وأضاف "بركات" أن صبري كان دقيقًا في رصد الأحداث، ولم يكن يدع شاردة أو واردة دون توثيقها على صفحات "الأخبار"، مشيرًا إلى أنه بدأ مسيرته المهنية من الصفر وتميز بشخصية رومانسية.

وفي السياق ذاته، أكد بركات على أن البيئة الصحفية التي نشأ فيها موسى صبري، وسط عمالقة الصحافة أمثال فتحي غانم، صلاح عبد الصبور، وكامل الشناوي، أثرت بشكل كبير في تجربته موضحاً أن صبري تأثر بخلفيته القانونية التي انعكست على أسلوبه الصحفي الدقيق، مشيرًا إلى أنه امتلك شغفًا بالتمثيل ومارسه إلى جانب صديقه عبد الرحمن الشرقاوي.

بدوره، أشار الكاتب الصحفي طارق الطاهر إلى أن من أبرز إنجازات موسى صبري دوره في تكوين الصحفيين داخل مؤسسة "الأخبار"، لافتًا إلى أنه كان صاحب رؤية واضحة، إذ حدد لنفسه هدفًا بعيدًا عن الذاتية، مكرسًا جهوده لصالح الوطن والصحافة.

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