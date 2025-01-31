أمسية شعرية تجمع بين الشرق والغرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

700 رحلة و270 ألف زائر في أسبوع.. إقبال جماهيري واسع على معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة "ديوان الشعر" أمسية شعرية مميزة استضافت الشاعر الماليزي رجا أحمد أمين الله، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور نخبة من الشعراء المصريين.

أدار اللقاء الشاعر محمد عزيز، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وخلال الأمسية، ألقى رجا أحمد أمين الله أربع قصائد جديدة من تأليفه، حيث قامت الدكتورة سارة حامد حواس بترجمتها، بينما قدمها للجمهور بصوته الشاعر الكبير أحمد الشهاوي. وتناول الحوار المصاحب للأمسية قضايا أدبية متعددة، حيث ناقش الشاعر الماليزي واقع النشر في بلاده، موضحًا أن الكُتّاب الشباب غالبًا ما يكونون متعجلين في إصدار أعمالهم، رغم أن الحكومة الماليزية تدعم حركة النشر، إلا أن الإجراءات الرسمية قد تستغرق وقتًا طويلاً، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى النشر الخاص.

كما تطرق أمين الله إلى تطور الشعر الماليزي عبر العصور، موضحًا الفارق بين القصيدة القديمة والحديثة، وكيف أثّرت التحولات السريعة في الحياة على مختلف أشكال الإبداع الأدبي، حيث يتأثر كل عصر بالسياق الثقافي والتكنولوجي المحيط به.

تأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج الثقافي الغني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحرص على تقديم أمسيات شعرية وندوات أدبية تعكس التنوع الإبداعي في المشهد الثقافي العربي والدولي.

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