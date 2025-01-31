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سندافع عن أراضينا.. أحمد موسى: نحن أمام معركة قادمة لا محالة

09:29 م الجمعة 31 يناير 2025

أحمد موسى

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كتب- عمرو صالح:

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفضه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال أحمد موسى في تغريدة عبر حسابها بمنصة x: قلتها ولن أتوقف عن تكرارها ما حدث يوم 7 أكتوبر الهدف منه مصر وسيناء.. حل أزماتهم ومشاكلهم وجرائمهم على حساب الأراضي المصرية.

وأضاف: عندما طرحت ذلك تعرضت لهجوم واستباحة دمى لمجرد طرح هذا السيناريو.. وبعد 15 شهرًا يحدث أسوأ سيناريو.. نحن أمام معركة قادمة لا محالة سندافع عن أراضينا ولن نسمح بالتهجير لا داخل سيناء ولا في أي محافظة مصرية وأهل غزة عليهم البقاء في وطنهم كما يفعلون حاليًا وأن لا يقبلوا فكرة خروجهم من أرضهم أبدًا ونحن ندعمهم بكل قوة للتمسك بترابهم الفلسطيني.

وتابع موسى: مشاهد اصطفاف الشعب كله من أمام معبر رفح رسالة أن مصر كلها على قلب رجل واحد.. لا تهجير.. حدودنا خط أحمر.. المطلوب نقف مع الوطن صفًا واحدًا.. الحياد في هذه المعركة خيانة.. هي معركتنا جميعًا الثالوث المقدس (الأرض- الشعب- الجيش).. الرئيس الأمريكي هدفه إقامة دولة يهودية كبرى تسطو على حدود الدول وتضمها.. لكن دروس التاريخ تؤكد أننا لن نترك شبرًا واحدًا من ترابنا الوطني وسنحميها بأرواحنا.. نستعد للقادم ولكل السيناريوهات.. عاشت مصر.

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أحمد موسى مقترح ترامب لتهجير غزة معركة قادمة لا محالة تصريحات الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن اصطفاف الشعب من أمام معبر رفح
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