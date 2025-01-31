الرئيس السيسي يهنئ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة سوريا
09:11 م الجمعة 31 يناير 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتوجه بالتهنئة للسيد/ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية".
وتابع: "وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والإزدهار".
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