مصطفى بكري: مخطط ترامب أخطر تحدي يواجه مصر في تاريخها الحديث

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامى مصطفى بكرى أن الشعب المصري يثبت كالعادة أنه في وقت الخطر ينسي كل الأزمات والمشاكل ويتوحد خلف بلده ورئيسه.

وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة “صدى البلد:” قائلا: "النهاردة محدش بيتكلم عن زيادة الأسعار ولا عن الأزمات الاقتصادية ولا عن سعر الدولار، النهاردة الشعب المصري كله بيقول كلمة واحدة بس تحيا مصر".

وأضاف مصطفى بكرى مصر تحارب فى معركة وجودية نيابة عن الأمة العربية، والرئيس كان كلامه واضحا وحاسما في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني".

وأكمل مقدم "حقائق وأسرار": "المؤامرة على مصر كبيرة ومخطط البلطجي الأمريكي والمتغطرس الصهيوني أخطر تحدي في تاريخ مصر الحديث، وأخطر تهديد يواجه القضية الفلسطينية من 48 لحد النهاردة، مصر تدافع عن مستقبل المنطقة كلها وليس عن أمنها القومي فقط.

وتابع بكري، أن الشعب المصري والأمة العربية أمام مشهد تاريخي يتمثل في احتشاد آلاف من المصريين أمام معبر رفح من أجل رفض مخطط التهجير الذي تحاول الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، فرضه بالقوة على الأمة العربية.

اقرأ أيضًا:

التهجير خط أحمر.. آلاف المصريين أمام معبر رفح يعلنون رفض تصريحات ترامب - فيديو

برواتب تصل لـ60 ألف جنيه.. فرص عمل بالداخل والخارج - التخصصات والتقديم

6 أعمال محببة في شهر شعبان استعدادا لبداية السنة الإيمانية