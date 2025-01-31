الكاتب وليد علاء الدين: نكتب الأدب لنعبّر عن ذواتنا وليس لإرضاء الآخرين

كتب- أحمد الجندي:

أكد الكاتب وليد علاء الدين، أن الكتابة الأدبية ليست وسيلة لإرضاء الآخرين، بل هي تعبير عن الذات بطريقة يمكن مشاركتها مع الآخرين، ليتمكنوا من التورط فيما يرغب الكاتب في قوله.

وقال علاء الدين في ندوة "الكتاب كحقيبة سفر" التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: الكتابة في السفر اختلفت كثيرا الآن عن السنوات الماضية، بسبب ظهور التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الجمال والمتعة والأسلوب والتقنيات الأدبية التي يتحدث عنها النقاد والمنظرون تظل جزءًا أساسيًا من الكتابة، سواء كانت في السفر أو في أي مكان آخر.

ولفت علاء الدين إلى أن مفهوم السفر والغربة قد تغيّر كثيرًا خلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، حيث لم تعد الرحلات شاقة كما كانت في الماضي، ولم تعد الغربة بنفس المعنى التقليدي، وذلك بسبب تطور وسائل الاتصال.

وأكمل علاء الدين: في الماضي كان التواصل مع الآخر أثناء تواجده في بلد آخر يتطلب كتابة رسالة وانتظار الرد، بينما أصبح الأمر اليوم مختلفًا تمامًا بفضل الانفتاح التكنولوجي وسهولة التواصل، مما جعل المسافات أقصر وأكثر اتصالًا بين الأفراد.

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