مختار جمعة: مواقف الرئيس السيسي أزعجت العدو الصهيوني ونقف صفا واحدا خلفه

كتب- محمود أبو طالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق عن دعمه للدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن حرب غزة ومحاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين.

وقال "جمعة"، في منشور عبر منصة "X": "نرفض بكل حسم أي تهديد كان مقصودًا أو غير مقصود لرئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب المواقف الوطنية الشجاعة التي أزعجت العدو الصهيوني ونعلن بقوة وقوفنا صفا واحدا خلفه باعتبار أن مواقفه الوطنية الشجاعة تعبر عن المصريين جميعا بل نعتز ونفخر بها ومستعدون للتضحية في سبيلها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن للموافقة على تهجير سكان قطاع غزة لحدود بلادهما مصر والأردن وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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