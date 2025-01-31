بعد أضخم حفل توقيع بمعرض الكتاب.. حسن الجندي: "نوح المذبوح" رواية مستوحاة من أسطورة شعبية

كتب- أحمد الجندي:

شهد حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” للكاتب حسن الجندي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كبيرًا من القراء ومحبي أدب الرعب والتشويق.

رواية مستوحاة من أسطورة شعبية

ومن جانبه أكد الكاتب حسن الجندي أنه يسعى إلى تقديم أدب رعي مصري بعيدا عن اقتباس الأعمال الأجنبية.

وأضاف الجندي: رواية “نوح المذبوح” مستوحاة من أسطورة شعبية تدور أحداثها في إحدى القرى، حيث يوجد مقامٌ لرجل يُقال إنه قُتل ودُبح قبل 200 عام، لكنه لم يمت، بل عاد إلى منزله ولم يخرج منه مجددًا، وبمرور الوقت، أقام أهل القرية مقامًا داخل المنزل انتظارًا لعودته، مؤمنين بأنه يظهر ليلاً للانتقام ممن يظلمون أهل القرية، إلا أن إحدى العائلات في القرية ترفض تصديق هذه الرواية، مما يثير سلسلة من الأحداث الغامضة والمثيرة.

مشاريع أدبية جديدة في الطريق

وكشف " الجندي" في تصريحات خاصة لمصراوي، عن خططه الأدبية المستقبلية، حيث أعلن عن إصدار مجموعة قصصية جديدة تحمل عنوان “في حضرة الجان”، والمقرر صدورها خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا إلى تقديم أعمال أدبية تعكس طابع الأدب المصري بلمسات من الغموض والتشويق.

ويُعد حسن الجندي من أبرز كتاب أدب الرعب والتشويق في مصر والعالم العربي، حيث حققت أعماله شهرة واسعة بين الشباب، الذين تفاعلوا بكثافة خلال حفل توقيع الرواية، في تأكيد على المكانة المتميزة التي يحظى بها في الساحة الأدبية.

اقرأ أيضًا:

التهجير خط أحمر.. آلاف المصريين أمام معبر رفح يعلنون رفض تصريحات ترامب - فيديو

برواتب تصل لـ60 ألف جنيه.. فرص عمل بالداخل والخارج - التخصصات والتقديم