حدث في 8 ساعات|الآلاف أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين.. وإعلان وظائف برواتب تصل لـ60 ألف جنيه

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إعلان وزارة العمل، عن عدد من الوظائف وفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج برواتب مجزية وتأمينات وعدد من المزايا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

هاشتاج "معاك ياريس" يتصدر ترند "إكس" دعمًا للمواقف المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين

شهد موقع "إكس" تفاعلًا كبيرًا، حيث تصدر هاشتاج #معاك_يا_ريس الترند، مما يعكس التأييد الشعبي الواسع للمواقف المصرية الرافضة لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

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أبرزها قمر الثلج وقلب الأسد.. 15 ظاهرة فلكية مميزة في سماء فبراير

ينتظر شهر فبراير عددًا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

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المفتي: الشريعة سبقت المفهوم المعاصر لـ"التنمية المستدامة" في كل المجالات

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على الدور المحوري للإسلام في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تعاليم الدين الإسلامي تحث على تحقيق التوازن في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والاجتماع والبيئة.

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6 أعمال محببة في شهر شعبان استعدادا لبداية السنة الإيمانية

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن شهر شعبان يعتبر بوابة وسفير كريم لشهر عظيم وهو شهر رمضان.

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الجيزة تُنفذ مشروعات طرق بـ 400 مليون جنيه لتحسين الحركة المرورية

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة بتكثيف الجهود واستمرار متابعة الأعمال الإنشائية للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة سير المواطنين.

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برواتب تصل لـ60 ألف جنيه.. فرص عمل بالداخل والخارج - التخصصات والتقديم

كشفت وزارة العمل، عن عدد من الوظائف وفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج برواتب مجزية وتأمينات وعدد من المزايا.

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"الوزراء": 29.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير 2.8 مليون فرصة عمل

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك حول إجمالي التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي بلغ 29.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2024.

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التهجير جريمة.. وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في وقفة معبر رفح

وصل صباح اليوم الجمعة أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن حشود من الأحزاب والقوى السياسية المصرية إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، للمشاركة في المظاهرة التي دعا إليها الحزب المصري الديمقراطي احتجاجًا على مخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

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إقبال على حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” للكاتب حسن الجندي، وسط حضور جماهيري كثيف، خاصة من فئة الشباب.

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رسائل قوية.. الآلاف أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين- صور

شهد معبر رفح، اليوم تجمع عشرات الآلاف من المصريين للتعبير عن رفضهم القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا، مؤكدين أن مصر لن تسمح بتمرير أي خطط تهدد استقرار المنطقة أو تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

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