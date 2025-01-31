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إقبال جماهيري على حفل توقيع رواية "قتل ترانزيت" للكاتب محمد خيري بمعرض الكتاب

07:05 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
  • عرض 8 صورة
    توقيع رواية قتل ترانزيت للكاتب محمد خيري
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كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، حفل توقيع رواية “قتل ترانزيت” للكاتب محمد خيري، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الأدب والرواية.

وتوافد الجماهير على جناح التوقيع للحصول على نسخ موقعة من الرواية والتفاعل مع الكاتب، في أجواء تعكس الحضور القوي للجمهور واهتمامه بالأعمال الأدبية الجديدة.

ويأتي توقيع الرواية ضمن الفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض في دورته الحالية، حيث يشهد مشاركة واسعة من الكُتّاب ودور النشر، مما يساهم في دعم الحركة الأدبية وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين الكُتّاب وقرّائهم، كما يعكس الإقبال الكبير على الفعاليات أهمية المعرض كمنصة ثقافية بارزة تعزز من انتشار الأدب وتشجع على القراءة.

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توقيع كتاب قتل ترانزيت محمد خيري معرض القاهرة الدولي للكتاب
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