عالم أزهري: استقبال القبلة ليس ملزما في صلاة النافلة

كتب- حسن مرسي:

تناول الدكتور يسري جبر، عالم الأزهر الشريف، جوانب مهمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وركز بشكل خاص على كيفية أدائه للصلاة أثناء رحلاته الطويلة.

خلال حواره ببرنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس، أوضح جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل أوقات السفر الطويلة في العبادة، حيث كان يصلي النوافل وهو على راحلته، سواء كانت جملاً أو حماراً أو فرساً.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقيداً باتجاه القبلة في صلاة النفل أثناء السفر، بل كان يتوجه باتجاه راحلته.

وأشار الدكتور جبر إلى أن هذا الاستثناء في صلاة النفل لا ينطبق على الصلاة المفروضة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف الركب عند وقت الصلاة، وينزل ليصلي قياماً متوجهاً نحو القبلة.

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر الصلاة للمسافرين، حيث كان يصلي ركوعاً وسجوداً بإيماءة خفيفة دون أن يلمس الراحلة، مما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وسهولة تطبيقها في مختلف الظروف.

كما تطرق الدكتور جبر إلى مسألة الجمع بين الصلوات في السفر، موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له جمع صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، سواء بتقديم الصلاة الأولى أو تأخير الثانية، وذلك تيسيرًا على المسافرين.

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