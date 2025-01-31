المفتي: الفقه الافتراضي ضرورة لمواكبة التغيرات المستجدة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن التغيرات السريعة التي يشهدها العصر الحالي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتطلب من المؤسسات الدينية، وعلى رأسها علماء الفقه، تطوير آليات التفكير واعتماد منهجية "الفقه الافتراضي" لمواكبة هذه التغيرات.

خلال حواره في برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة "الناس"، أوضح المفتي أن مفهوم "التنمية المستدامة" يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "الفقه الافتراضي"، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لا تقتصر على تحسين الواقع الحالي فحسب، بل تشمل أيضًا وضع رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الخير للإنسان مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في موارد الطبيعة.

وأضاف أن هذا المبدأ يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن "الفقه الافتراضي" يعتمد على قدرة الفقيه على افتراض قضايا قد لا تكون موجودة في زمانه، ولكنها قد تظهر في المستقبل، ووضع أحكام لها استنادًا إلى المبادئ العامة للشريعة.

وأكد أن هذا النهج لم يعد ترفًا فكريًا أو رفاهية فقهية، بل أصبح ضرورة في عصر يتسم بالتغيرات المتسارعة وظهور قضايا جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وتابع قائلًا: "الفقهاء في العصر الحديث مطالبون بفهم الواقع وقراءة المستقبل، خاصة في ظل التطورات الكبيرة في العالم الافتراضي الذي أصبح يؤثر على جميع جوانب الحياة".

وأوضح أن الفقيه الذي لا يمتلك القدرة على التنبؤ بهذه القضايا ووضع الضوابط الشرعية المناسبة لها يعد متقاعسًا عن أداء مسؤوليته.

وشدد الدكتور نظير عياد على أن الشريعة الإسلامية، رغم ثباتها، تتمتع بمرونة عالية تجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

وأكد أن القدرة على التنبؤ والتعامل مع المستجدات هي ضرورة لضمان استمرارية الشريعة في مواكبة التحديات المعاصرة، مما يعكس قدرتها على التكيف مع متطلبات العصر دون المساس بثوابتها.

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