هاشتاج "معاك ياريس" يتصدر ترند "إكس" دعمًا للمواقف المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين

كتب- محمد أبو بكر:

شهد موقع "إكس" تفاعلًا كبيرًا، حيث تصدر هاشتاج #معاك_يا_ريس الترند، مما يعكس التأييد الشعبي الواسع للمواقف المصرية الرافضة لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

تجمع عدد كبير من الوفود السياسية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في صباح اليوم الجمعة.

وتوافد المشاركون للتعبير عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم إلى مصر، وجاء هذا التحرك الشعبي للتأكيد على وحدة الصف خلف القيادة المصرية في مواجهة محاولات الاحتلال للضغط على القضية الفلسطينية.

موقف حازم ضد التصريحات الأمريكية

رفع المشاركون في الوقفة التضامنية لافتات كتبت عليها شعارات مثل "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، وأعلام مصر وفلسطين، معبرين عن دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا الحدث ردًا على التصريحات الأمريكية التي تعتبر محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا، وهو ما اعتبره المحتشدون انتهاكًا للحقوق الأساسية للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

التأكيد على حق الفلسطينيين في أرضهم

أكد المشاركون في الوقفة أن تحركهم هو تعبير واضح عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لاستعادة حقوقه المشروعة، مشددين على أنهم يرفضون تمامًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشددوا على أن هذه الوقفة تظل جزءًا من دعم مصر الثابت لقضية فلسطين، وأنهم لن يسمحوا بتهديد أي من الحقوق الفلسطينية تحت أي ظرف كان.

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