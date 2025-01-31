تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج
كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.
وأضافت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.
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