تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

وأضافت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

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