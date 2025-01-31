إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

06:07 م الجمعة 31 يناير 2025

اضطراب الملاحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

وأضافت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

تحذير عاجل من الأرصاد

اقرأ أيضًا:

التهجير خط أحمر.. آلاف المصريين أمام معبر رفح يعلنون رفض تصريحات ترامب - فيديو

برواتب تصل لـ60 ألف جنيه.. فرص عمل بالداخل والخارج - التخصصات والتقديم

6 أعمال محببة في شهر شعبان استعدادا لبداية السنة الإيمانية

الصحة تكشف أسباب نجاح تحقيق أقل معدل مواليد منذ 2007

"الوزراء": 29.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير 2.8 مليون فرصة عمل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع الأمواج الأرصاد الجوية خليجي السويس والعقبة اضطراب الملاحة البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج
بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين