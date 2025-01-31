أبرزها قمر الثلج وقلب الأسد.. 15 ظاهرة فلكية مميزة في سماء فبراير

(أ ش أ):

ينتظر شهر فبراير عددًا كبير من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر فبراير 2025.

1 فبراير.. المشتري والدبران

يترائى كوكب المشتري في ذلك اليوم مقترنا مع نجم الدبران Aldebaran (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان للعين المجردة السليمة حتى بدء غروب المشهد في الـ 2:10 بعد منتصف الليل .

1 فبراير.. القمر والزهرة و زحل

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع الكوكبان الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الثاني في الترتيب بعدا عن الشمس ، ألهه الحب والجمال في الأساطير الرومانية) و زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية وهو الكوكب السادس في الترتيب بعدا عن الشمس) .

2 فبراير …… القمر في الحضيض

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 367,000 كم .. وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في الحضيض.

5 فبراير … التربيع الأول

يترائى القمر في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا في ذلك اليوم حيث يضيئ نصف قرصه فقط ، وتبلغ نسبة لمعانه 50% فيما يعرف بطور التربيع الأول.

6 فبراير … القمر والثريا والمشتري والدبران

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم ، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:15 صباحا تقريبا.

9 فبراير .. القمر وكوكب المريخ

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر ، وإله الحرب في الأساطير الرومانية)، ويظل هذا المشهد مرئيان للعين المجردة السليمة حتى بدء غروبه في الـ 5:00 صباحا فجر اليوم التالي.

10 فبراير .. القمر و بولوكس

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = كوكبة التوأمان) حيث نراهم بالقرب من بعضهما البعض في السماء طوال الليل إلى أن يغرب المشهد في الـ 5:15 صباحا فجر اليوم التالي.

11 فبراير.. القمر وخلية النحل

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر كما لو كان بدرا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي قرب شروق الشمس.

12 فبراير .. إكتمال القمر (بدر شهر شعبان) ..

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، وتكون نسبة لمعانه 100%، ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج حيث يكثر سقوط الثلوج في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا باسم قمر الجوع لصعوبة إمكانية الصيد في هذا الوقت من العام بسبب كثرة الثلوج.

12 فبراير .. البدر وقلب الأسد

يشرق القمر البدر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

17 فبراير .. القمر والنجم سبيكا

يشرق القمر في الـ 10:20 مساءا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

18 فبراير .. القمر في الأوج!

يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 405,000 كم .

20 فبراير.. التربيع الثاني

يشرق القمر في ذلك اليوم بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط ، وتبلغ نسبة لمعانه 50% ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق (اتجاه الشرق دائما في حالة التربيع الثاني).

21 فبراير.. القمر والنجم أنتاريس (قلب العقرب)

يشرق القمر في الـ 1:35 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية.

28 فبراير.. القمر الجديد (محاق شهر رمضان)

عندما يقترن أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس ، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه بالشمس ! وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ((هلال شهر رمضان .. كل عام وأنتم بخير)) حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا، وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد ، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

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