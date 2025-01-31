باحثة: الحديث عن تهجير الفلسطينيين مساس بمبادئ الأمن القومي المصري

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسائل حاسمة في كلمته الأخيرة حول موقف مصر من القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري والعربي.

وقالت "سعيد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر، كدولة كبيرة ذات حدود ثابتة ومعروفة منذ الآلاف السنين، تُعتبر حجر الزاوية لاستقرار المنطقة العربية.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن أي محاولة للتلاعب بالاستقرار المصري تُعتبر قضية بالغة الخطورة.

وأضافت الباحثة، أن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة يُعد إنجازًا هامًا، خاصة في ظل حرب استمرت 15 شهرًا، والتي شهدت ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحديث عن مشروع التهجير ينقل التوتر من حدود إلى أخرى، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وتابعت قائلة: "تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسهم في تصعيد التوترات في المنطقة، ولا علاقة لها بأي عملية سلام حقيقية".

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