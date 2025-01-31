6 أعمال محببة في شهر شعبان استعدادا لبداية السنة الإيمانية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن شهر شعبان يعتبر بوابة وسفير كريم لشهر عظيم وهو شهر رمضان.

وأضاف "فرماوي"، خلال لقائه مع الإعلامية "ناهد سمير"، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شهر شعبان يعتبر نهاية السنة الإيمانية والتي تنتهي بشهر شعبان وتبدأ بشهر رمضان المعظم، فكان الصحابة يجتهدون في هذا الشهر الكريم وتهيئة للنفوس استعدادا لشهر رمضان.

وتابع الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أن التوبة من أحب الأعمال في شهر شعبان وصيام النوافل وقد ثبت عن أسامة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

واستطرد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أنه من الأعمال المحببة في شهر رمضان قراءة القرآن الكريم في شهر شعبان وقيام الليل والصدقات والإطعام وصلة الأرحام وهي أعمال تساعد على استقبال شهر رمضان الكريم.

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