الجيزة تُنفذ مشروعات طرق بـ 400 مليون جنيه لتحسين الحركة المرورية

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كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة بتكثيف الجهود واستمرار متابعة الأعمال الإنشائية للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة سير المواطنين.

وخلال اجتماعه مع فريق العمل، تابع المحافظ مجهودات المديرية الخاصة بأعمال الرصف والصيانة، التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، بالإضافة إلى المشروعات الجارية والتي تساهم في تطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء المحافظة.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، تصل إجمالي أطوال المشروعات إلى 33.2 كم، بتكلفة 475.3 مليون جنيه، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين التنقلات اليومية للمواطنين.

المشروعات المنفذة

اطلع المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة، أبرزها استكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر، بدءًا من نهاية الرصف الحالي باتجاه الرياح الناصري، بنطاق أوسيم ومنشأة القناطر، بطول 3 كم وعرض 11 مترًا، مبينًا أن هذه الأعمال تساهم في ربط القرى بالمراكز المختلفة، مما يعزز الحركة التجارية والخدمية في المنطقة.

كما أشار المحافظ إلى أن المشروعات تشمل 8 طرق رئيسية تربط بين القرى والمراكز، مما يعزز شبكة الطرق والمحاور المرورية في الجيزة. من بين هذه المشروعات، توسعة ورصف طريق ترعة الشبرامنتية، بداية من طريق المريوطية وصولًا إلى طريق الشبرامنتية في أبو النمرس، بطول 3 كم وعرض 22 مترًا، بالإضافة إلى توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية من نهاية الرصف الحالي حتى الصليبة في كرداسة ومنشأة القناطر بطول 2.7 كم وعرض 28 مترًا.

تطوير الطرق الحيوية

تم تطوير عدة طرق حيوية أخرى تشمل توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية من الدائري الجنوبي حتى طريق المريوطية في أبو النمرس، بطول 2 كم وعرض 33 مترًا، وتم استكمال وتوسعة ورصف طريق المريوطية الغربي، بدءًا من محور المهندس شريف إسماعيل باتجاه المنصورية في كرداسة، بطول 5 كم وعرض 15 مترًا.

أعمال تطوير وصيانة مستمرة

إلى جانب ذلك، تشمل المشروعات تطوير ورصف بعض الطرق في حي الدقي بطول إجمالي 2.5 كم وعرض 12 مترًا، بالإضافة إلى رصف طريق كفر الجبل من طريق المنصورية حتى منطقة التريض في حي الهرم، بطول 1 كم وعرض 15 مترًا.

وتمت أعمال تطوير ورصف طريق كفر طهرمس وشارع العمدة من شارع فيصل حتى شارع الملكة في الهرم وبولاق الدكرور، بطول 1.5 كم وعرض 12 مترًا.

تكاليف المشاريع والصيانة الدورية

وتضمنت المشروعات أيضًا أعمال صيانة دورية للطرق بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه، تشمل رصف الطرق بطول 3 كم وعرض 10 مترًا. هذه الأعمال تضمن الحفاظ على سلامة الطرق وضمان استدامتها في المستقبل.

واختتم محافظ الجيزة الاجتماع بتوجيه مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة الرصف والتطوير، والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال قبل استلام المشاريع، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات في تسهيل حركة المرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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