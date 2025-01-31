"الوزراء": 29.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير 2.8 مليون فرصة عمل

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك حول إجمالي التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي بلغ 29.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2024.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن هذا التمويل استفاد منه 1.8 مليون مشروع، مما أسهم في توفير 2.8 مليون فرصة عمل، في إطار دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص التشغيل.

وتشمل المشروعات متناهية الصغر كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو المستثمر عن 50 ألف جنيه، وذلك وفقًا للضوابط المحددة من قبل جهاز تنمية المشروعات.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار وشبورة بهذه المناطق

تصل لـ5 آلاف دولار في هذا التوقيت.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير