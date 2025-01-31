برواتب تصل لـ60 ألف جنيه.. فرص عمل بالداخل والخارج - التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن عدد من الوظائف وفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج برواتب مجزية وتأمينات وعدد من المزايا.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تفاصيل فرص العمل والوظائف المتاحة بالداخل والخارج، كما يلي:

1000 فرصة عمل متاحة في الإمارات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصًا مختلفًا، وذلك من خلال شركة "هايتك" للمقاولات العامة.

وأوضح "جبران"، في بيان رسمي صادر عن وزارة العمل، أن فرص العمل في الإمارات تأتي برواتب شهرية تتراوح بين 1200 و1800 درهم إماراتي، حسب طبيعة كل وظيفة.

التخصصات المطلوبة ومزايا العمل في الإمارات

من جهتها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن التخصصات المطلوبة تشمل:

100 مساعد بناء.

100 نجار مسلح.

100 حداد مسلح

100 لحام.

300 مركب هياكل.

200 بناء عام.

50 مشغل ماكينات.

20 كهربائي صناعي.

10 عامل مضخات.

10 ميكانيكي صناعي.

10 ميكانيكي ديزل.

وأشارت وزارة العمل، إلى أن المتقدمين المقبولين في فرص العمل في الإمارات سيحصلون على عدة مزايا، تشمل السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام، مما يضمن بيئة عمل مناسبة وفرص استقرار وظيفي.

كيفية التقديم على وظائف الإمارات

أوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف متاح إلكترونيًا عبر موقع وزارة العمل في الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025.

500 فرصة عمل محلية في الشرقية

في سياق آخر، أعلنت وزارة العمل عن توفير 500 فرصة عمل جديدة في شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية بمحافظة الشرقية.

تفاصيل ومزايا وظائف وزارة العمل

تشمل المزايا التي توفرها الوظائف:

تأمين صحي واجتماعي لجميع العاملين.

سكن للمغتربين.

مواصلات مجانية.

نظام عمل 4 أيام لمدة 12 ساعة، و2 يوم لمدة 9 ساعات، وإجازة يوم الجمعة.

رواتب تبدأ من 6800 جنيه شهريًا.

التخصصات المطلوبة في الشرقية

400 عامل إنتاج (18 - 35 عامًا).

50 عامل مخازن (18 - 35 عامًا).

50 مراقب أمن (18 - 40 عامًا).

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

يُطلب من المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

6 صور شخصية.

أصل شهادة الميلاد وشهادة الجيش.

أصل شهادة المؤهل (الدبلوم).

صورة بطاقة سارية.

برنت تأميني.

كعب عمل ساري.

فيش جنائي حديث.

نموذج 111 طبي.

وتكون خطوات التقديم على فرص العمل والوظائف المتاحة في الشرقيةمتاح عبر الاتصال على الرقم 01284095566، مع إجراء المقابلات الشخصية بمقر الشركة في العاشر من رمضان.

فرص عمل جديدة في السعودية والإمارات

كما أعلن الوزير جبران عن توفير 95 فرصة عمل جديدة في السعودية والإمارات، بالتعاون مع مجموعة "ماجد الفطيم".

التخصصات المطلوبة في فرص عمل السعودية

3 خبازين حلواني.

3 شيف جزارة.

2 شيف أجبان.

2 شيف أسماك.

التخصصات المطلوبة في وظائف الإمارات

25 خباز حلواني.

20 شيف جزارة.

20 شيف أجبان.

20 شيف أسماك.

وتتراوح الرواتب بين 3100 و3600 ريال سعودي للوظائف في السعودية، وبين 3000 و3900 درهم إماراتي للوظائف في الإمارات.

شروط التقديم في فرص عمل الإمارات

مؤهل متوسط على الأقل.

خبرة لا تقل عن سنتين في المجال المطلوب.

السن لا يقل عن 18 عامًا.

توفير تأمين صحي وتأمين على الحياة.

تذاكر سفر كل عامين.

موعد وآلية التقديم على فرص عمل ووظائف السعودية والإمارات

التقديم متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا، وذلك في الفترة من 30 يناير 2025 ولمدة خمسة أيام.

1855 فرصة عمل بالقطاع الخاص برواتب تصل إلى 13400 جنيه

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تشمل 1855 فرصة عمل في 66 شركة بالقطاع الخاص في 8 محافظات، برواتب تصل إلى 13400 جنيه.

التخصصات المطلوبة في فرص العمل

أخصائي تسويق.

أخصائي موارد بشرية.

مهندسو كهرباء.

مشرفو ميكانيكا.

محاسبون.

مدراء صيانة.

مشرفو إنتاج.

فنيون بجميع التخصصات.

سائقون.

مندوبو مبيعات.

أفراد أمن

عمال إنتاج ونظافة.

مهن فندقية ومطاعم.

فرص مخصصة لذوي الهمم

تضمنت النشرة وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة، تطبيقًا لنسبة الـ5% وفقًا لقانون العمل.

أماكن التقديم على الوظائف المتاحة

مقر الإدارة العامة للتشغيل بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

التقديم المباشر في الشركات.

موقع وزارة العمل الرسمي.

فرص عمل بالخارج مع شركة يونانية

كشفت وزارة العمل عن توفير 48 فرصة عمل بشركة "Lykomitros" اليونانية في عدة تخصصات.

التخصصات في فرص عمل اليونان

10 عمال لحام.

10 فنيين تركيب هياكل معدنية.

4 مشغلي ماكينات Voortmanv250 وEsab Flame.

20 عامل تركيب هياكل معدنية.

4 مصممين منشآت معدنية.

شروط التقديم.

خبرة لا تقل عن سنتين.

إجادة اللغة الإنجليزية.

تقديم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

مزايا العمل في اليونان.

راتب يومي 37 يورو (1147 يورو شهريًا - ما يعادل 60 ألف جنيه".

توفير السكن.

تذاكر سفر.

تأمين صحي واجتماعي.

آلية التقديم في فرص عمل اليونان

يمكن التقديم عبر البريد الإلكتروني: Labour@Labour.gov.eg، مع تحديد موعد لاختبارات المتقدمين لاحقًا.

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فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ1800 درهم - التخصصات وكيفية التقديم