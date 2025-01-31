مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وشركة "رواج" لتوظيف الكوادر المصرية بالسعودية

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "رواج" لتطوير الموارد البشرية، وذلك خلال اجتماعه مع مستثمرين ورجال أعمال ممثلين عن 35 شركة سعودية، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي اختتم أعماله أمس الخميس في الرياض.

ووفقًا لبيان وزارة العمل، اليوم الجمعة، فإن الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر السفارة المصرية بالرياض تهدف إلى تعزيز آليات توظيف الكوادر المصرية وتأهيلها وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل السعودي، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون الثنائي في التوظيف

أعرب وزير العمل، في كلمته خلال حفل التوقيع، عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر المصرية على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، مؤكدًا أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التوظيف وتنمية الموارد البشرية.

من جانبه، أكد خالد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة "رواج"، أن الشركة، بخبرتها الواسعة في استقطاب الكفاءات وتطوير الموارد البشرية، ستعمل على توفير فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزامها بمعايير التميز والتنافسية في سوق العمل.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة العمل، محمد عليان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، فيما وقعها عن شركة "رواج" خالد صالح، الرئيس التنفيذي للشركة.

وشهدت مراسم التوقيع كل من صالح المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة "رواج"، والسفير ضياء حماد، الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة المصرية، والسفير طارق المليجي، القنصل العام بسفارة مصر بالرياض، إلى جانب ممثلي 35 شركة سعودية من كبرى الشركات في المملكة.

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