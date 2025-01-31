حزب المؤتمر يعلن تأييده الكامل للرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قراراته التي يتخذها من أجل مصر والأمن القومي المصري.

وأعلن حزب المؤتمر، عن تأييده الكامل للاحتشاد الجماهيري للملايين من أبناء الشعب المصري العظيم أمام معبر رفح اليوم، رفضًا لتهجير الفلسطينيين ودعماً للرد المصري الرسمي بعدم القبول بتلك الممارسات.

وأشار "صميدة"، إلى أن هذا الموقف يعكس التفاف الشعب المصري حول قضاياه الوطنية والمصيرية التي تمس أمن واستقرار البلاد.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الاحتشاد الجماهيري يأتي تأكيدًا على الروح الوطنية العالية لدى المواطنين المصريين، الذين قدموا مثالًا رائعًا في التعبير عن آرائهم وتأييدهم للقيادة السياسية، مما يعكس وعيهم العميق بمواقف بلادهم الثابتة تجاه القضايا الكبرى.

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