التهجير جريمة.. وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في وقفة معبر رفح

كتب- محمد أبو بكر:

وصل صباح اليوم الجمعة أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن حشود من الأحزاب والقوى السياسية المصرية إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، للمشاركة في المظاهرة التي دعا إليها الحزب المصري الديمقراطي احتجاجًا على مخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

هتافات تندد بمشروع التهجير

ردّد شباب التنسيقية هتافات قوية رافضة للمخطط الأمريكي، حيث قالوا: "شعب مصر قالها قوية، التهجير جريمة دولية، لا لا للتهجير، بنقولها وبصوت جهير، يسقط مشروع التهجير". هذه الهتافات تعكس رفض الشعب المصري الكامل لمثل هذا المشروع.

رفض التصريحات الأمريكية ودعم القضية الفلسطينية

رفع المشاركين في الوقفة لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، وحملت الوفود الشعبية أعلام مصر وفلسطين تعبيرًا عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية. وأكدوا في شعاراتهم رفضهم لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن تلك التصريحات الأمريكية تمثل اعتداء على حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

دعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة التهجير

أكد المحتشدون في الوقفة التضامنية أن هذا التحرك هو تعبير واضح عن وقوف الشعب المصري إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم المستمر لاستعادة حقوقهم المشروعة، مؤكدين رفضهم لأي محاولات تمس بأرضهم وحقوقهم.

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