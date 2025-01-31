إقبال على حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” بمعرض الكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، حفل توقيع رواية “نوح المذبوح” للكاتب حسن الجندي، وسط حضور جماهيري كثيف، خاصة من فئة الشباب.

وتوافد رواد معرض الكتاب على جناح التوقيع للحصول على نسخ موقعة من الرواية والتفاعل معه في أجواء مفعمة بالحماس والسعادة.

ويعد حسن الجندي من أبرز الكُتّاب في أدب الرعب والتشويق، ويحظى بشعبية واسعة بين الشباب، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على حفل التوقيع.

ويأتي هذا الحدث ضمن الفعاليات الثقافية التي يقدمها معرض الكتاب في دورته الحالية، والتي تشهد مشاركة واسعة من الكُتّاب والجمهور، مما يؤكد مكانته كأحد أهم الفعاليات الأدبية والثقافية في الوطن العربي.

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