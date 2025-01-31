رسائل قوية.. الآلاف أمام معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين- صور

نقيب الأشراف من بورسعيد: نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

شهد معبر رفح، اليوم تجمع عشرات الآلاف من المصريين للتعبير عن رفضهم القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريًا، مؤكدين أن مصر لن تسمح بتمرير أي خطط تهدد استقرار المنطقة أو تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

تأييد كامل لموقف القيادة المصرية

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عبر صفحتها على فيسبوك صورا من الوقفة أمام معبر رفح.

وأعلن المشاركين في الوقفة، دعمهم الكامل للقيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها.

رسائل قوية ضد التهجير

رفع المشاركين أعلام مصر وفلسطين، وحملوا لافتات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتؤكد رفض التهجير القسري، مشددين على أن الحدود المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤيدين جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأكد المشاركين أن أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة بأسرها، مشددين على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، لن تكون طرفًا في أي ظلم يمارس ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

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