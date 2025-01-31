التهجير خط أحمر.. آلاف المصريين أمام معبر رفح يعلنون رفض تصريحات ترامب - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ فجر اليوم الجمعة، تجمع عدد من الوفود السياسية، والأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم إلى مصر.

رفض التصريحات الأمريكية وتأكيد دعم القضية الفلسطينية

رفع المشاركون في الوقفة التضامنية لافتات كتب عليها "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، وحملت الوفود الشعبية أعلام مصر وفلسطين، معبرين عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ورفضهم الكامل لمحاولات تصفية هذه القضية.

ووصف المشاركون هذه التصريحات بأنها محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا، معتبرين أنها انتهاك لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

تأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم

وأكد الوفود أن هذه الوقفة تمثل تعبيرًا واضحًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل استعادة حقوقه، ورفض كل محاولات الضغط والتهجير التي قد تهدد أرضه وحقوقه المشروعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد على أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية وأنه لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

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