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حزب المؤتمر: الحشود في رفح قوة دفع نحو تعزيز الانتماء الوطني

02:31 م الجمعة 31 يناير 2025

مجلس الشيوخ

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كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قرارته التي يتخذها من أجل مصر والأمن القومي المصري .

وأكد حزب المؤتمرفي بيان له، الجمعة، تأييده الكامل لاحتشاد الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم أمام معبر رفح اليوم، رفضا للتهجير ودعما للرد المصري الرسمي بعدم القبول بتهجير الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعكس موقفهم تجاه القضايا الوطنية والمصيرية التي تمس أمن واستقرار البلاد.

وأضاف حزب المؤتمر أن هذا الاحتشاد يأتي تأكيدًا على التفاف الشعب المصري حول قضاياه العادلة، ويعكس الروح الوطنية العالية لدى المواطنين المصريين الذين قدموا مثالاً رائعًا في التعبير عن آرائهم وتأييدهم للقيادة السياسية.

كما أكد حزب المؤتمر أن هذا الاحتشاد يمثل قوة دفع نحو تعزيز الانتماء الوطني، وتأكيد المطالبة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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مجلس الشيوخ الانتماء الوطني عمر المختار صميدة
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