رئيس حزب الريادة: حشود المواطنين بمعبر رفح تأكيد على دعم الشعب للقيادة السياسية

كتب- محمد أبو بكر:

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الشعب المصري قد أظهر دعمًا قويًا للقضية الفلسطينية، وذلك منذ الإعلان عن حديث بالرئيس الأمريكي "ترامب"، مع الملك عبد الله حول تهجير الفلسطينيين.

وأضاف "حسنين"، خلال مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري، بكل فئاته، قد عبر عن رفضه لهذا التصريح، حيث أظهرت المجالس النيابية دعمًا كبيرًا وبدأ مجلس النواب في التواصل مع البرلمانات الدولية والأحزاب السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع رئيس حزب الريادة قائلًا: "ما نراه حاليًا أمام معبر رفح هو جزء من الشعب المصري ممثلين عنه، وهذا العدد الكبير من المواطنين يرسل رسالة قوية للخارج، مفادها أن مصر تدعم القيادة السياسية وتؤيد موقفها الثابت".

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني، حيث أعلن بشكل قاطع "لا للظلم"، وتحدث بأسى عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 76 عامًا، مؤكدًا أنه قد تم وعدهم عام 1948 بأنهم سيعودون بعد عدة أشهر، ولكنهم لم يعودوا حتى الآن.

وشدد "حسنين"، في ختام حديثه، على ما شهدته غزة على مدار الـ 15 عامًا الماضية من تدمير ممنهج على يد إسرائيل، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أظهر موقفًا ثابتًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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