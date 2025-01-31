الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وسط استقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة في أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهاد سمير" ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل ستكون أعلى من المعدل الطبيعي عن هذا الوقت من العام.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة خلال فترات سطوع الشمس تتراوح ما بين 21 و 22 درجة مئوية وهي أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية في هذه الفترة من العام نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع زيادة فترات سطوع الشمس في فترات النهار وسيظل ذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

نشاط رياح

وكشفت الدكتورة، منار غانم أنه من المتوقع نشاط في نسبة الرياح اليوم مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة محذرة من الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس لأن هناك فترات برودة شديدة في فترات الليل والصباح الباكر.

وتابعت: يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يشهدان ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها لن تؤثر على حركات المرور كما حدث في الأسابيع الماضية ولن تؤدي إلى غلق الطرق حيث ستتلاشى سريعًا مع ظهور أشعة الشمس.

وتوقعت "غانم"، سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري مع ظهور بعض السحب على الأماكن الساحلية.

واختتمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة إنه بداية من يوم الخميس المقبل سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة مجددًا.

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