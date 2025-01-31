وزير الثقافة: الإمام الأكبر تحمس لإقامة عروض مسرحية داخل جامعة الأزهر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الكتاب والأدباء يتمتعون بقدر كبير من حرية التعبير في مصر.

وتابع "هنو"، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد داخل معرض الكتاب: حرية التعبير كبيرة إلا في بعض المحاور التي حدث عليها جدال، وهذا أمر صحي، كون الجدال يسفر عن حراك، وبالنسبة لأزمة فيلم الملحد فإننا اجتمعنا مع جميع الأطراف، صناع الفيلم والرقابة والجهات الرافضة للفيلم، وحاولنا نحقق تواصل بين مختلف وجهات النظر، وكان فيه آراء كثيرة، حاولنا نقوم بدور التنسيق، لكن الحقيقة لم نوفق حتى الآن في هذا الأمر".

وأوضح وزير الثقافة: الجهات المعترضة على فيلم الملحد ليست دينية فقط، هناك طوائف أخرى، وبالنسبة للربط بين زيارتي لشيخ الأزهر وهذه المشكلة فالزيارة كانت بغرض التعاون الكامل مع هذه المؤسسة الثقافية الكبيرة والهدف الأساسي كان التعاون لإقامة عروض مسرحية داخل جامعة الأزهر، وشيخ الأزهر تحمس لهذا الأمر جدًا ولم يكن هناك أي نوع من الحظر».

وتابع وزير الثقافة: كنت متحمسًا للفن بشكل عام ليأخذ فرصته في العرض، وكنت متحمسًا أيضًا للجانب الآخر الذي يرغب في منع الفيلم، ولازم أكون واقف على خط واحد، وأحاول أحط نفسي مكان كل طرف، تعاملت بأريحية مع الجميع".

واختتم: أنا من طلبت زيارة شيخ الأزهر، وواجبنا احتضان كافة الأيديولوجيات ولا أخشى من الاقتراب من هذه المؤسسة، وبعض المثقفين اعترضوا على هذه الزيارة وأكدت لهم أن هناك تكاملية بين الطرفين، التأثير يأتي من قدرتنا على الإقناع، استشعرت انفتاحا من الأزهر على وزارة الثقافة، والأمر ذاته حدث بعد زيارة البابا تواضروس وأقمنا فعاليات أيضا داخل الكنيسة".

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