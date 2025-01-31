"الزراعة": نسخة استثنائية من معرض زهور الربيع في دورته الـ 92

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز، أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي اهتماما كبيرا لمعرض زهور الربيع في نسخته القادمة حتى يصبح معرضا دوليا ويعود إلى سابق عهده، ويكون الملتقى الأكبر لجميع منتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور والأشجار في مصر، ويسهم في نهضة هذا القطاع الحيوي، والذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق أكبر للتصدير وجلب العملة الأجنبية.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في بيان له، اليوم، إن معرض زهور الربيع في نسخته القادمة ال 92 سوف يكون استثنائيا.. مشيرا إلى أن المعرض يعد من أقدم وأهم المعارض في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين عشاق الزهور والنباتات في احتفالية زراعية سنوية مليئة بالجمال والإبداع، وكان يقام المعرض في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، ويعد فرصة رائعة للاطلاع على أحدث أنواع النباتات والزهور، إلى جانب التعرف على الابتكارات الحديثة في مجال الزراعة وتنسيق الحدائق.

وأضاف أن معرض زهور الربيع أقيم لأول مرة عام 1934، ليكون نافذة لعرض أندر وأجمل النباتات والزهور في مصر، ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثًا سنويًا مميزًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد، وحتى من خارج مصر.

وأوضح عزوز أن تاريخ المعرض يمتد لأكثر من 91 عاما، وكان الهدف منه الترويج للزهور والنباتات المحلية وتعريف الجمهور بأحدث التطورات في عالم البستنة. مع مرور الزمن، تطور المعرض ليشمل عروضا من كبرى المشاتل والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة.

وأشار إلى أن المعرض سيقام هذا العام في المتحف الزراعي بالدقي، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تم إعداد المتحف لاستقبال هذا الحدث الكبير من حيث أعمال التطوير والتجميل والتشجير وإزالة جميع المخلفات الزراعية حتى يتم تجهيز مساحة شاسعة من المتحف لاستقبال أكبر عدد من العارضين، بالإضافة إلى انضمام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ولأول مرة لتنظيم المعرض هذا العام، وأيضا توجيه الدعوة إلى سفارات الدول الأجنبية والعربية لحضور المعرض.

اقرأ أيضًا:

مراكب الشمس تكشف أسرار الفراعنة.. المتحف المصري الكبير يعرض أبرز اكتشافات القرن العشرين

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار وشبورة بهذه المناطق